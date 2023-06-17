أسماء لمنور تكشف عن أسعد إنجازاتها

2023-06-17 / 12:56
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسمت النجمة المغربية أسماء لمنور مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، -تقاسمت- أسعد إنجازاتها.

ونشرت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص القصيرة صورة لنجلها “آدم” مرفوقة بتعليق جاء فيه “رجلي الصغير”.

وأضافت في منشور آخر مقطع فيديو تظهر فيه أسماء لمنور رفقة ابنها الوحيد و هما في أسعد اللحظات، و ذلك على إثر نيله الشهادة الابتدائية.

و علقت لمنور على الفيديو :”أسعد انجازاتي نيل ادم الشهادة الابتدائية بتفوق في مادة التاريخ والجغرافيا، فخورة بيك الكبيدة ديالي وبكل أصحابك”.

وفور نشرها الخبر تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا محبيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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‫4 تعليقات

  4. ألف تقدير واحترام واجلال وافتخار لفنانتنا الجميلة والرائعة بادائها وصوتها .

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