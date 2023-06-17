البيضاء.. حجز أزيد من 430 الف وحدة من المفرقعات والشهب النارية

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة 16 يونيو الجاري، من حجز 430.784 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، والتي تشكل خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.

وقد جرى حجز هذه الشحنة الكبيرة من المفرقعات والشهب النارية بمستودع كائن بمنطقة بنمسيك، تعود ملكيتيه لشخصين من عائلة واحدة تم توقيفهما يوم أمس الخميس، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج شحنة أولية بلغ مجموعها 63.861 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة.

وقد أوضحت المعاينات الأولية المنجزة أن من بين المفرقعات والشهب المحجوزة وحدات وعينات تشكل خطرا جديا على سلامة الأشخاص والممتلكات، تم استخدامها مؤخرا في ارتكاب اعتداءات جسدية أفضت في بعض الحالات إلى وفاة الضحايا.

وتتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية التي تجريها فرقة الشرطة القضائية المختصة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة مسارات تهريب هذه المواد الخطيرة وتخزينها، فضلا عن تحديد جميع المتورطين في تخزينها وترويجها لأغراض إجرامية.

وتندرج هذه العملية في سياق جهود مكثفة تجريها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تروم مكافحة تهريب وترويج المفرقعات والشهب النارية، التي من شأن استخدامها لأغراض إجرامية أو مرتبطة بالشغب الرياضي أن يشكل خطرا مباشرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

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