بركة: نسبة ملء سد أكدز بزاكورة تمكن الساكنة بالماء الصالح للشرب لـ4 سنوات

هبة بريس

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الجمعة بزاكورة، أن نسبة الملء الحالية لسد أكدز بإقليم زاكورة تتيح إمكانية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب خلال السنوات الأربع المقبلة.

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة بزاكورة، أن نسبة الملء الحالية لسد أكدز بإقليم زاكورة تتيح إمكانية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح بركة، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوفد المرافق له، لموقع “تيسركات”، أن الكميات التي هطلت من الأمطار والثلوج ساهمت في ضمان التزود بالماء الصالح للشرب وإعطاء نفس جديد للسقي، مشيرا إلى أن حقينة السد تبلغ اليوم 55 مليون متر مكعب.

وأبرز أن أن هذه الزيارة شكلت فرصة لتقديم تطور أشغال سد أكدز الذي اكتمل وفق الآجال المسطرة، والذي تصل سعته الاستيعابية إلى 240 مليون مكعب.

وسجل بركة أن ساكنة مدينة زاكورة بدأت في الاستفادة من مياه السد، مؤكدا أن الهدف المسطر حاليا هو إيصال الماء الصالح للشرب إلى خمسين بالمائة من الساكنة، على أن يتم، في مرحلة ثانية، ضمان استفادة 80 بالمائة الساكنة وصولا إلى محاميد الغزلان.

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