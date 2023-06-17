طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-17 / 09:20
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هبة بريس

توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تبقى الأجواء حارة بكل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى، الجنوب الشرقي للبلاد، أقصى الجنوب، والمنطقة الشرقية.

ويرتقب، كذلك، نزول قطرات مطرية متفرقة ورعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط، شمال المنطقة الشرقية، والريف، وسقوط قطرات مطرية أخرى، وبروز رعد متفرق فوق غرب الواجهة المتوسطية، ومناطق طنجة واللوكوس خلال الليلة الموالية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وسيشهد كل من جنوب وجنوب شرق البلاد، وجنوب المنطقة الشرقية تناثر حبات من الغبار، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بكل من شمال الأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية، و السهول الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و20 درجة بكل من مرتفعات الأطلس و الريف، ما بين 21 و 28 درجة بالجنوب الشرقي، أقصى جنوب البلاد، وادي ملوية، السايس، وشمال المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 17و 21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فسترتفع بالمناطق الشرقية، بينما ستعرف انخفاضا قليلا أو تغييرا بسيطا بباقي أرجاء المملكة.

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‫8 تعليقات

  1. عرف المغرب خلال هذه الفترة موجة الحر الغير المسبوقة لهذا يجب شرب الماء بكثرة وخاصة الأطفال والمسنين.

  5. الحمدلله على نزول امطار الأخيرة اعطت نتائج إيجابية على الفرشة المائية والحمدلله والآن موجة الحر الحمد لله كذالك.

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