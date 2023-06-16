توقيف مواطن سويسري في قضية استغلال جنسي ببني ملال
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة، من توقيف مواطن سويسري، يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك لكونه مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال القاصرين.
وأفاد مصدر أمني بأنه، وبحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد نشرت السلطات القضائية السويسرية أمرا دوليا بإلقاء القبض في حق مواطنها المشتبه فيه، بتاريخ 15 يونيو الجاري، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرين وصناعة ونشر محتويات إباحية، وهو ما استدعى القيام بتحريات معمقة مكنت من تحديد مكان تواجد المعني بالأمر وتوقيفه بمدينة بني ملال.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما يجري إخضاع معدات معلوماتية تم العثور عليها بحوزته لخبرة رقمية بغرض التحقق من إمكانية وجود أدلة تثبت الأفعال الإجرامية المنسوبة له.
وأكد أن توقيف المشتبه به يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتدعيم علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دوليا في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية
7 تعليقات
انطلاقا من عنوان و المقال يتبين أن هذا الشخص ارتكب جرائمه ببني ملال، لكن بقرائتنا المقال يتبين أنه ارتكبها خارج المغرب.
يجب صياغة الجمل بشكل جيد
ماشاالله علا وطننا الحبيب وامنه المستيقض والحارس لهدا البلد بعين لا تنام كل التوفيق والنجاح الدائم في عملهم حفضكم الله لنا واعانكم الله بعونه
مالقا فين يتخبع غير فالمغريب يعندبال مغديش يلقاوه هاهو احصل اتباركالله علا الامن نتاعنا الله يحفضكم من عين لي ماتسيمش الله ولاتبارك
الحمدلله على انهم وجدوه لابد من ان يقدم لي بلده وان يعاقب علا افعاله الاجرامية
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم مثل هدا الاجرام في حق ابرياء لاحولة ولاقوة لهم الا بالله يجب علا العدالة ان تنسفهم من الارض
لم يعد الامان حتا في كبار السن ولا احترام او تقدير هدا المجرم يجب ان يمسح من وجه الارض وان لاتعطا له فرصة الحياة مرة أخرى
شوكرا للمصالح الامنية المغربية علا مجهوداتها لي توقيفها لهدا المجرم حتى يقدم لي بلده ويعاقب