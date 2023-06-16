الملك لأسود الصالة : تتويجكم يؤكد تألق وإشعاع كرة القدم المغربية

2023-06-16 / 22:41
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة بمناسبة فوزه، يوم الجمعة، بكأس العرب التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وجاء في برقية الملك محمد السادس “فعلى إثر فوز المنتخب الوطني بكأس العرب لكرة القدم داخل القاعة، في نسختها السابعة التي احتضنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، يسرنا أن نبعث لكم بأحر التهاني على هذا التتويج الثالث من نوعه على التوالي، والذي يؤكد مجددا تألق وإشعاع كرة القدم المغربية بمختلف فئاتها وأصنافها في مختلف التظاهرات الجهوية والقارية والدولية”.

وقال الملك محمد السادس “كما نود بهذه المناسبة أن نعرب لكم ولكافة الأطر التقنية والإدارية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن إشادتنا، بكل اعتزاز، بهذا الإنجاز الجديد، والذي جاء ثمرة لما تبذلونه من جهود يذكيها ما تتحلون به من غيرة وطنية وحرص شديد على مواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع راية المغرب خفاقة في مختلف الملتقيات الدولية”.

وعبر الملك محمد السادس عن صادق دعوات جلالته لأعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة “بموصول التوفيق لتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا”.

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