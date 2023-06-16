تعطل فيسبوك وإنستغرام “لدى آلاف المستخدمين”

هبة بريس _ وكالات

أفاد موقع “داون ديتيكتور دوت كوم” الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية بتعطل فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة “ميتا بلاتفورمز” لدى آلاف المستخدمين، الجمعة.

وأبلغ 15 ألف مستخدم إجمالا عن مواجهتهم مشكلات في تصفح فيسبوك وإنستغرام وواتساب، بحسب داون ديتيكتور.

وورد أيضا أكثر 1300 بلاغ على موقع “داون ديتيكتور” عن تعطل واتساب، وهي خدمة التراسل المملوكة لميتا.

ويتعقب “داون ديتيكتور” الأعطال من خلال تجميع تقارير حالة المواقع من عدد من المصادر من بينها بلاغات الأعطال التي يقدمها المستخدمون للموقع.

من جهتها، أكدت شركة “ميتا بلاتفورمز، الجمعة، إنها على علم بوجود مشكلات في أداة إدارة الإعلانات التي تسمح للعلامات التجارية بالإعلان على فيسبوك.

وأضافت ميتا على صفحة حالة منصاتها “فريق مهندسينا على علم بالمشكلة ويسعى لحلها بأسرع ما يمكن”.

وقال متحدث باسم ميتا: “نحن على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الوصول لمنتجاتنا. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج”.

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