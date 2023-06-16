الركراكي : أسود الأطلس سيبرهنون على أنهم الأفضل في إفريقيا

هبة بريس _ رياضة

قال وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الجمعة في جوهانسبورغ إن أسود الأطلس سيبرهنون على أنهم الأفضل على مستوى القارة الافريقية خلال مباراتهم ضد جنوب إفريقيا المقرر إجراؤها يوم غد السبت برسم الجولة الخامسة من منافسات المجموعة ال 11 ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار .

وقال الركراكي في ندوة صحفية لتسليط الضوء على مباراة يوم غد التي ستقام بملعب سوكر سيتي بجوهانسبورغ “علينا أن نظهر مرة أخرى في هذه المباراة، أننا أفضل منتخب في القارة”.

وشدد على أن منتخب بافانا بافانا فريق يضم لاعبين موهوبين، خاصة في خط الهجوم ، مشيرا إلى أن المباراة المقبلة لن تكون سهلة بالنسبة للمنتخبين، على الرغم من كونهما قد ضمنا مكانهما في كأس إفريقا للأمم .

وأضاف الناخب الوطني أن “كأس إفريقيا هي واحدة من أكبر وأصعب المنافسات التي يتعين علينا الاستعداد لها بشكل جيد. المباراة ضد منتخب جنوب إفريقيا ستساعدنا من أجل تقديم أداء أفضل في هذه البطولة الرائعة “.

وبخصوص الإعداد البدني للاعبين المغاربة، ذكر وليد الركراكي بأن بعض اللاعبين يعانون من الاصابة مثل عز الدين أوناحي فيما أصيب البعض الآخر بالارهاق جراء كثرة المشاركات في البطولات الأوروبية، مثل سفيان أمرابط الذي لن يلعب مباراة يوم غد السبت.

وبالاضافة الى ذلك قال المدرب المغربي بأنه تم اختيار بعض اللاعبين للعب في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إجراؤها هذا الشهر في المغرب.

ومن جانبه قال لاعب خط الوسط إلياس شاعر إنه سعيد جدا بتمثيل المغرب في المقابلة ضد جنوب إفريقيا ، مؤكدا أن اللاعبين عازمون على بذل ما في وسعهم من أجل القميص الوطني والاستمرار بنفس روح كاس العالم بقطر .

وقال “نحن جاهزون ذهنيا ونعرف جيدا خصمنا الجنوب أفريقي الذي يتمتع بخبرة كبيرة على المستوى القاري”.

وكان المنتخب الوطني قد حجز رسميا في مارس الماضي بطاقة التأهل للأدوار النهائية لكأس إفريقيا للأمم بعد التعادل (2-2) بين جنوب إفريقيا وليبيريا ضمن منافسات المجموعة ال 11 . بحيث أصبح المغرب يتصدر هذه المجموعة برصيد 6 نقاط.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب على جنوب إفريقيا (2-1) وليبيريا (2-0) ، خلال الجولتين الماضيتين من هذه المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط ، بعد توقيف منتخب زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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