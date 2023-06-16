“الهاك”..عادل التاويل يتصدر الطوندونس المغربي بفيلمه القصير

نجلاء مزيان: هبة بريس

استطاع المؤثر المغربي عادل التاويل تصدر الطوندونس المغربي بفيلمه القصير الذي اختار له عنوان “الهاك”.

و قام المؤثر المغربي بإطلاق فيلم “الهاك” خلال الحفل الذي أقيم بالمركز الأمريكي للفنون بمدينة الدار البيضاء، و الذي اقتصر على الأصدقاء المقربين من بينهم أمين العوني، الزبير هلال، كوثر بامو، وسيمو السدراتي، وغيثة مزديد، ومصطفى سوينغا، وآخرون..

و لاقى الفيلم القصير استحسان و صدى طيب من الجمهور المغربي، كما استطاع تحقيق أكثر من 600 ألف مشاهدة في أقل من يوم واحد.

و عالج فيلم ” الهاك” من خلال أحداثه المشوقة و المثيرة ظاهرة الاختراق فضلا عن تطرقه لتقنيات أخرى تتعلق بنفس المجال.

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