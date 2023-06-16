FILE - In this photo taken from video and released by the Russian Defense Ministry Press Service on Friday, Feb. 4, 2022, multiple rocket launchers fire during Belarusian and Russian joint military drills at Brestsky firing range in Belarus. Belarus President Alexander Lukashenko has welcomed thousands of Russian troops to his country, allowed the Kremlin to use it to launch the invasion of Ukraine on Feb. 24, 2022, and offered to station some of Moscow’s tactical nuclear weapons there. But he has avoided having Belarus take part directly in the fighting – for now. (Russian Defense Ministry Press Service via AP, File)

أول تعليق من البيت الأبيض على كلام بوتين عن النووي

2023-06-16 / 20:52
1
هبة بريس _ وكالات

ندد البيت الأبيض، الجمعة، بحديث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية، لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تجر أي تعديلات لوضعها النووي ردا على تلك التصريحات.

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعدما قال بوتين في وقت سابق من الجمعة إن روسيا يمكن “نظريا” أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها لا تحتاج لذلك.

وردا على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، أكدت أيضا أوليفيا دالتون، نائبة المتحدث باسم بالبيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إن “لا سبب” لدى الولايات المتحدة لتغيير وضعيتها النووية بعد قيام موسكو بنشر رؤوس نووية في بيلاروس.

وقال للصحافيين “لا سبب لدينا لتغيير وضعيتنا النووية.. لا نرى أي مؤشر إلى استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي”.

ورأى بلينكن أن “ما يثير السخرية” هو نقل الرئيس الروسي أسلحة نووية الى بيلاروس في حين أنه برر غزوه لأوكرانيا بالحؤول دون حيازة كييف لأسلحة مماثلة.

وانتقد أيضا رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشنكو، لقبوله بهذه الأسلحة من موسكو وقال “إنه مثال آخر على قيام لوكاشنكو بخيارات غير مسؤولة واستفزازية وتنازله عن سيادة بيلاروس بما يتنافى وإرادة شعبه”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تعطل فيسبوك وإنستغرام “لدى آلاف المستخدمين”

تعطل فيسبوك وإنستغرام “لدى آلاف المستخدمين”

2023-06-16 / 21:58
Photo of مرعب ..قرش يهاجم مصطافين بشاطئ كوستا بلانكا باسبانيا

مرعب ..قرش يهاجم مصطافين بشاطئ كوستا بلانكا باسبانيا

2023-06-16 / 20:08
Photo of “نحن نقترب من فلسطين”.. عبارة تصدم إسرائيليين على متن طائرة

“نحن نقترب من فلسطين”.. عبارة تصدم إسرائيليين على متن…

2023-06-16 / 18:37
Photo of أرملة “خاشقجي” تقاضي “NSO” الإسرائيلية بتهمة اختراق هاتفها

أرملة “خاشقجي” تقاضي “NSO” الإسرائيلية بتهمة اختراق هاتفها

2023-06-16 / 18:29
Photo of الإمارات تحظر فيلم “سبايدر مان” الجديد بسبب عبارة في أحد المشاهد

الإمارات تحظر فيلم “سبايدر مان” الجديد بسبب عبارة في…

2023-06-16 / 18:17
Photo of بوتين: استخدام “النووي” ممكن إذا تعرضنا لتهديد وجودي

بوتين: استخدام “النووي” ممكن إذا تعرضنا لتهديد وجودي

2023-06-16 / 16:22
Photo of غليان و تمرد بمخيمات البوليساريو بعد اعتقال عدد من المعارضين

غليان و تمرد بمخيمات البوليساريو بعد اعتقال عدد من…

2023-06-16 / 16:07
Photo of طواف سويسرا: وفاة دراج بعد سقوطه في واد

طواف سويسرا: وفاة دراج بعد سقوطه في واد

2023-06-16 / 13:42
Photo of روسيا تمنح مكافآت للقوات التي تدمر آليات غربية في أوكرانيا

روسيا تمنح مكافآت للقوات التي تدمر آليات غربية في…

2023-06-16 / 12:16
Photo of صحيفة إسبانية: حكيمي على رأس اهتمامات نادي ريال مدريد

صحيفة إسبانية: حكيمي على رأس اهتمامات نادي ريال مدريد

2023-06-16 / 10:35

تعليق واحد

  1. اعتقد ان الانسانية يجب ان تستعد للاسوأ. بوتين فقد بوصلته. عشنا الكوفيد, الجفاف, الغلاء والفقر واليوم نعيش في زمن التهديد النووي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق