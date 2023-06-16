كأس العرب لفوتصال : المنتخب المغربي يحرز اللقب الثالث على التوالي

2023-06-16 / 20:24
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هبة بريس _ رياضة

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الجمعة، من الظفر ببطولة كأس العرب لكرة القدم التي احتضنت أطوارها جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد انتصاره العريض على المنتخب الكويتي.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره الكويتي بحصة سبعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما انتهى الشوط الأول من المباراة ب5 أهداف للاشيء.

ويعد هذا الفوز باللقب العربي الثالث على التوالي الذي يحرزه أشبال المدرب هشام الدكيك بعد لقبي البطولة التي احتضنتها مصر عام 2021 والدمام في المملكة العربية السعودية العام الماضي. وشارك في منافسات هذه النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

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