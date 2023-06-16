أمرابط على أعتاب الرحيل عن فيورنتينا.. والدوري الإسباني وجهته الأقرب

هبة بريس : رياضة

بات الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي على أعتاب الرحيل عن فريقه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لما أوردته تقارير إعلامية فإن أمرابط أضحى قريبا أكثر من أي وقت مضى للرحيل عن فيورنتينا، إذ يبقى الدوري الإسباني هو الوجهة الأقرب بالنسبة للاعب.

وحسب نفس المصادر فإن اللاعب لديه عرضين من برشلونة وأتلتيكو مدريد، وينتظر أن يحسم قراره في غضون الأيام القليلة القادمة.

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