الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بإنزكان ” اليزيدي” في ذمة الله

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت جريدة ” هبة بريس” من مصادرها، عن وفاة العميد رئيس المنطقة الأمنية السابق لإنزكان “محمد اليزيدي” .

وقالت مصادر الجريدة، أن العميد الراحل كان في فترة راحة بسبب حالته الصحية بمنطقة ايمي ودار شمال مدينة أكادير بعد أن وافته المنية هناك ، حيت سبق أن تعرض لوعكات صحية مفاجأة، قبل أن يجري قبل أشهر عملية جراحية على مستوى القلب تكللت بالنجاح.

وبصم الراحل ” اليزيدي” مسار مهني جيد على رأس أمن إنزكان، حيث عرفت الفترة التي تولى فيها المسؤولية تطورا ملموسا في السياسة الامنية بعاصمة سوس التجارية ، كما عرف بتدبيره الحكيم لمختلف المحطات الإحتجاجية التي عرفتها مدينة إنزكان، وانصاته الجيد للمواطنين .

وشكل خبر وفاته صدمة لدى زملاءه في أسرة ولاية الامن بمختلف مفوضياتها بسوس، سائلين عز وجل ان يتغمد روحه بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون.

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