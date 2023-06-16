الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بإنزكان ” اليزيدي” في ذمة الله
ع اللطيف بركة : هبة بريس
علمت جريدة ” هبة بريس” من مصادرها، عن وفاة العميد رئيس المنطقة الأمنية السابق لإنزكان “محمد اليزيدي” .
وقالت مصادر الجريدة، أن العميد الراحل كان في فترة راحة بسبب حالته الصحية بمنطقة ايمي ودار شمال مدينة أكادير بعد أن وافته المنية هناك ، حيت سبق أن تعرض لوعكات صحية مفاجأة، قبل أن يجري قبل أشهر عملية جراحية على مستوى القلب تكللت بالنجاح.
وبصم الراحل ” اليزيدي” مسار مهني جيد على رأس أمن إنزكان، حيث عرفت الفترة التي تولى فيها المسؤولية تطورا ملموسا في السياسة الامنية بعاصمة سوس التجارية ، كما عرف بتدبيره الحكيم لمختلف المحطات الإحتجاجية التي عرفتها مدينة إنزكان، وانصاته الجيد للمواطنين .
وشكل خبر وفاته صدمة لدى زملاءه في أسرة ولاية الامن بمختلف مفوضياتها بسوس، سائلين عز وجل ان يتغمد روحه بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون.
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8 تعليقات
انا للله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وارزق دويه الصبر والسلوان
رحم الله الفقيد ورزق الله اهله وذويه صبرا جميلا. اللهم ارحم والدينا واخواننا وجميع المسلمين
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون.
شهادة افتخار من طرف المدينة رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب.