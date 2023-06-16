رافينيا يحسم قراره بشأن مستقبله مع برشلونة

هبة بريس _ رياضة

حسم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا، بشكل رسمي قراره بشأن مستقبله مع فريقه الحالي برشلونة الإسباني لكرة القدم.

وأعلن رافينيا بشكل نهائي عن قراره البقاء في برشلونة الموسم القادم، مكذبا كل الإشاعات التي ربطته بالرحيل عن الفريق الكتالوني هذا الصيف.

وكان رافينيا قد انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل 70 مليون يورو.

ولم يقدم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، ما كان منتظرا منه، وظهرت بعض الأنباء حول رغبة الرئيس جوان لابورتا في بيعه هذا الصيف لإنعاش خزينة النادي.

ولكن رافينيا دحض هذه الإشاعات وقال في مقابلة مع “del Deportista”: “سأستمر في برشلونة الموسم المقبل والموسم التالي له، لدي سنوات عديدة في عقدي وأتمنى أن أستمر حتى نهاية هذا العقد”.

وأضاف اللاعب البرازيلي: “أحب برشلونة كمدينة وأي شخص برازيلي يشعر بسعادة هائلة هنا”

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