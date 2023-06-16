فقيه سوسي يكتشف خيانة زوجته مع عشيقها عبر ” الوتساب”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها ، أن فقيه سوسي وهو إمام مسجد بأحد المناطق الجبلية بإقايم اشتوكة ايت باها، قد تقدم بشكاية الى مصالح الدرك ، مرفقة بفيديوهات توثق لخيانة زوجته مع عشيقها الشاب وهي في حضنه.

القضية تفجرت بعدما، بعدما إكتشف الزوج خيانة زوجته، بعد توصله برسالة ” فيديوهات” عبر تطبيق الوتساب، في اوضاع إباحية رفقة عشيقها الذي يشتغل في مجال ” البناء “، حيث قام هذا الأخير بمطالبة الفقيه بتطليق زوجته ليتزوج بها.

ذات المصادر أوضحت بأن المصالح الدركية أوقفت الزوجة، فيما لا زال العشيق الذي تبين كذلك أنه متزوج في حالة فرار.

وإنتشرت هذه المقاطع المصورة كالنار في الهشيم وسط ساكنة المنطقة التي تعتبر من المناطق المحافظة بجهة سوس ماسة.

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