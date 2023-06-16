فقيه سوسي يكتشف خيانة زوجته مع عشيقها عبر ” الوتساب”

2023-06-16 / 19:49
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها ، أن فقيه سوسي وهو إمام مسجد بأحد المناطق الجبلية بإقايم اشتوكة ايت باها، قد تقدم بشكاية الى مصالح الدرك ، مرفقة بفيديوهات توثق لخيانة زوجته مع عشيقها الشاب وهي في حضنه.

القضية تفجرت بعدما، بعدما إكتشف الزوج خيانة زوجته، بعد توصله برسالة ” فيديوهات” عبر تطبيق الوتساب، في اوضاع إباحية رفقة عشيقها الذي يشتغل في مجال ” البناء “، حيث قام هذا الأخير بمطالبة الفقيه بتطليق زوجته ليتزوج بها.

ذات المصادر أوضحت بأن المصالح الدركية أوقفت الزوجة، فيما لا زال العشيق الذي تبين كذلك أنه متزوج في حالة فرار.

وإنتشرت هذه المقاطع المصورة كالنار في الهشيم وسط ساكنة المنطقة التي تعتبر من المناطق المحافظة بجهة سوس ماسة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مناورات عسكرية مغربية أمريكية في ختام تمرين “الأسد الإفريقي 2023

مناورات عسكرية مغربية أمريكية في ختام تمرين “الأسد الإفريقي…

2023-06-16 / 21:20
Photo of الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بإنزكان ” اليزيدي” في ذمة الله

الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بإنزكان ” اليزيدي” في ذمة…

2023-06-16 / 20:00
Photo of آيت الطالب : “رقمنة البطاقة الوطنية” ستساهم في رقمنة القطاع الصحي

آيت الطالب : “رقمنة البطاقة الوطنية” ستساهم في رقمنة…

2023-06-16 / 19:33
Photo of “تفاهم” مغربي / إسرائيلي لتعزيز التعاون في المجال الصحي

“تفاهم” مغربي / إسرائيلي لتعزيز التعاون في المجال الصحي

2023-06-16 / 18:56
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة

2023-06-16 / 17:17
Photo of الرباط.. توقيع اتفاقية ثلاثية لتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الصحية

الرباط.. توقيع اتفاقية ثلاثية لتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات…

2023-06-16 / 17:01
Photo of ميدلت.. استنفار أمني إثر العثور على 7 جماجم وعظام بشرية

ميدلت.. استنفار أمني إثر العثور على 7 جماجم وعظام…

2023-06-16 / 16:50
Photo of صحيفة بيروفية: شفشاون مدينة الألوان الآسرة التي تنضح سحرا وجمالا

صحيفة بيروفية: شفشاون مدينة الألوان الآسرة التي تنضح سحرا…

2023-06-16 / 15:54
Photo of أكادير : إيداع شخصين السجن بعد إغتصابهما لطفلة بشتوكة

أكادير : إيداع شخصين السجن بعد إغتصابهما لطفلة بشتوكة

2023-06-16 / 14:19
Photo of من يحمي ساكنة سطات من قطعان الكلاب الضالة؟

من يحمي ساكنة سطات من قطعان الكلاب الضالة؟

2023-06-16 / 14:00

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق