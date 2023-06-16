منتخب الفوتسال يكتسح الكويت ويتوج بكأس العرب للمرة الثالثة على التوالي

هبة بريس : رياضة

توج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الجمعة، بلقب كأس العرب للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه في النهائي على نظيره الكويتي بـ 7 مقابل 1.

وبصم المنتخب الوطني على مشوار مميز في هذه البطولة، حيث استهل مشواره بفوز أمام جزر القمر بخمسة أهداف دون رد، ثم فاز على لبنان بستة أهداف دون رد، وفاز بعدها على الكويت بأربعة أهداف لاثنين.

وواصل أبناء هشام الدكيك مسارهم المميز بفوز أمام السعودية بخمسة أهداف لاثنين في دور الربع، قبل أن يفوزا مرة أخرى على ليبيا بخمسة أهداف لواحد في دور النصف.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها المنتخب الوطني بكأس العرب للفوتسال، بعدما سبق لهم نيل اللقب سنتي 2021 في مصر و2022 في السعودية.

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