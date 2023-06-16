“تفاهم” مغربي / إسرائيلي لتعزيز التعاون في المجال الصحي

2023-06-16 / 18:56
0
هبة بريس _ الرباط

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ووزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشيه أربيل الذي يقوم بزيارة للمغرب، اليوم الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، تروم تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مقتضيات هذه المذكرة تشمل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الابتكار الطبي والتكنولوجي، ومكافحة الأمراض غير السارية، وتنسيق التعاون بشأن الاستجابة للأوبئة والتأهب لها ومحاربتها، فضلا عن العمل بشكل مشترك لتعزيز جهود التخطيط الاستراتيجي للأنظمة الصحية مع التركيز على البنية التحتية للمستشفيات والقدرات التشغيلية.

وبالمناسبة، أجرى الوزيران مباحثات همت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية، كما ناقشا تنسيق جهود التعاون بين المملكة المغربية وإسرائيل في تدبير قضايا الصحة العامة وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشراكة تعكس الالتزام المشترك للمغرب وإسرائيل في ما يخص تعزيز التعاون بينهما في القطاع الصحي، كما تعكس حجم الشراكة والالتزام المشترك بين البلدين في ما يخص تحسين صحة ورفاهية سكانهما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of آيت الطالب : “رقمنة البطاقة الوطنية” ستساهم في رقمنة القطاع الصحي

آيت الطالب : “رقمنة البطاقة الوطنية” ستساهم في رقمنة…

2023-06-16 / 19:33
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة

2023-06-16 / 17:17
Photo of الرباط.. توقيع اتفاقية ثلاثية لتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الصحية

الرباط.. توقيع اتفاقية ثلاثية لتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات…

2023-06-16 / 17:01
Photo of ميدلت.. استنفار أمني إثر العثور على 7 جماجم وعظام بشرية

ميدلت.. استنفار أمني إثر العثور على 7 جماجم وعظام…

2023-06-16 / 16:50
Photo of صحيفة بيروفية: شفشاون مدينة الألوان الآسرة التي تنضح سحرا وجمالا

صحيفة بيروفية: شفشاون مدينة الألوان الآسرة التي تنضح سحرا…

2023-06-16 / 15:54
Photo of أكادير : إيداع شخصين السجن بعد إغتصابهما لطفلة بشتوكة

أكادير : إيداع شخصين السجن بعد إغتصابهما لطفلة بشتوكة

2023-06-16 / 14:19
Photo of من يحمي ساكنة سطات من قطعان الكلاب الضالة؟

من يحمي ساكنة سطات من قطعان الكلاب الضالة؟

2023-06-16 / 14:00
Photo of طنجة.. “والد الاخوة أبو زعيتر” يهدد الأطباء بمستشفى السرطان ب”الملك”

طنجة.. “والد الاخوة أبو زعيتر” يهدد الأطباء بمستشفى السرطان…

2023-06-16 / 13:17
Photo of جنايات فاس تدين رئيس جماعة بصفرو بالحبس موقوف التنفيذ

جنايات فاس تدين رئيس جماعة بصفرو بالحبس موقوف التنفيذ

2023-06-16 / 12:01
Photo of طبيعة امتحان اللغة العربية بالعيون تغضب أساتذة التربية البدنية

طبيعة امتحان اللغة العربية بالعيون تغضب أساتذة التربية البدنية

2023-06-16 / 11:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق