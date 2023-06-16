“تفاهم” مغربي / إسرائيلي لتعزيز التعاون في المجال الصحي

هبة بريس _ الرباط

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ووزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشيه أربيل الذي يقوم بزيارة للمغرب، اليوم الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، تروم تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مقتضيات هذه المذكرة تشمل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الابتكار الطبي والتكنولوجي، ومكافحة الأمراض غير السارية، وتنسيق التعاون بشأن الاستجابة للأوبئة والتأهب لها ومحاربتها، فضلا عن العمل بشكل مشترك لتعزيز جهود التخطيط الاستراتيجي للأنظمة الصحية مع التركيز على البنية التحتية للمستشفيات والقدرات التشغيلية.

وبالمناسبة، أجرى الوزيران مباحثات همت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية، كما ناقشا تنسيق جهود التعاون بين المملكة المغربية وإسرائيل في تدبير قضايا الصحة العامة وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشراكة تعكس الالتزام المشترك للمغرب وإسرائيل في ما يخص تعزيز التعاون بينهما في القطاع الصحي، كما تعكس حجم الشراكة والالتزام المشترك بين البلدين في ما يخص تحسين صحة ورفاهية سكانهما.

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