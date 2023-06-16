“نحن نقترب من فلسطين”.. عبارة تصدم إسرائيليين على متن طائرة

2023-06-16 / 18:37
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هبة بريس _ وكالات

نحن نقترب من فلسطين”، هكذا أخبرت إحدى أعضاء طاقم شركة “رايان إير” للطيران، الركاب على متن الطائرة القادمة من مدينة بولونيا الإيطالية، والتي كانت تستعد للهبوط في مطار “بن غوريون” بتل أبيب، كما نقلت صحيفة “أيرش ميرور” الإيرلندية، في تقرير لها.

وقد أثارت الحادثة حسب الصحيفة تفاعلا على مواقع التواصل، وقد نقلت الصحيفة عن متحدث باسم شركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة قوله “إنه مجرد خطأ من مبتدئة في الطاقم العامل على متن الطائرة، والتي أعلنت “بالخطأ” أن الوجهة هي فلسطين، وليس تل أبيب”، وأضاف أنه “لم يكن هناك نية” وراء الرسالة، و”أنه كان هذا خطأ بريئًا بدون قصد وتم تصحيحه على الفور والاعتذار عنه من قبل أحد كبار أفراد الطاقم على متن الطائرة”.

وقالت الصحيفة إن الحادثة أثارت ضجة كبيرة وتعليقات على “تويتر” وكتب أحد الأشخاص: “أتمنى لو كنت على متن هذه الرحلة عندما أعلنت مضيفة رايان إير أن وجهة الطائرة هي فلسطين”.

ونشر آخر: “لهذا نحبك كثيرًا رايان إير”. وأضاف: “إيرلندا تقف مع فلسطين”.

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تعليق واحد

  1. عجبا ولات دابا عار تقال كلمة فلسطين مع العلم أن الصهاينة كانت لهم مجرد مستوطنة في القدس ولكن مع الأسف خونة الداخل والخارج باعوا أنفسهم ودينهم
    من أجل المال والآن أصبح الصهاينة يطلبون الاعتذار بمجرد ذكر إسم فلسطين ولكن يمكرون ويمكر الله إنها مجرد مرحلة كي يُعرف الخائن من الوفي وفي الأخير دين الله هو الغالب ولو كره المشركون

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