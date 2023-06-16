This image released by Sony Pictures Animation shows Miles Morales as Spider-Man, voiced by Shameik Moore, in a scene from Columbia Pictures and Sony Pictures Animation's "Spider-Man: Across the Spider-Verse." (Sony Pictures Animation via AP)

الإمارات تحظر فيلم “سبايدر مان” الجديد بسبب عبارة في أحد المشاهد

2023-06-16 / 18:17
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هبة بريس _ وكالات

كشفت مجلة فارايتي، أن فيلم “سبايدر مان: أكروس ذا سبايدر فيرس” لن يتم عرضه في الإمارات بسبب عدم موافقة الجهات الرقابية، وذلك بعد جدل واسع على مدار الأيام الأخيرة بسبب عبارة “احموا الأطفال المتحولين جنسيًا” خلال أحد المشاهد في الفيلم.

وذكرت مصادر للمجلة، الخميس، أن تلك العبارة التي ظهرت على لافتة في خلفية أحد المشاهد، ربما تكون أحد الأسباب التي تسببت في منع عرض الفيلم.

يأتي الحظر قبل أسبوع فقط من عرض الفيلم الذي أنتجته شركة “سوني”، والمقرر يوم 22 يونيو الجاري.

وشهدت الدولة الخليجية منعًا آخر العام الماضي لفيلم “لايت يير” للرسوم المتحركة بسبب محتوى يتعلق بمجتمع الميم، حيث كان في الفيلم مشهدًا به قُبلة بين امرأتين.

وحظرت دول أخرى الفيلم الذي يعد ضمن سلسلة “توي ستوري”، مثل السعودية والكويت وماليزيا.

يأتي قرار السلطات الإماراتية حول فيلم “سبايدر مان: أكروس ذا سبايدر فيرس – Spider-Man: Across the Spider-Verse”، بعد نجاح كبير للنسخة السابقة من الفيلم التي حملت اسم “سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس” والتي حققت إيرادات بقيمة 1.7 مليون دولار في المنطقة.

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