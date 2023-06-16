هل يضم ” أنشيلوتي” “أشرف حكيمي” إلى ريال مدريد هذا الصيف؟

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، يرغب في عودة الظهير الأيمن الحالي لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي إلى “الفريق الملكي” هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الرياضية، فإن أنشيلوتي يريد تعزيز مركز الظهير الأيمن ومركز قلب الهجوم في ريال مدريد.

وأضافت أن مدرب الفريق الملكي يرغب بشدة في التعاقد مع حكيمي الذي يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم في مركز الظهير الأيمن في الوقت الراهن، إضافة إلى مهاجم إنتر الإيطالي، الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتینز.

وكان حكيمي وهو خريج أكاديمية ريال مدريد، قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 بموجب عقد مدته خمس سنوات سينتهي في يونيو 2026.

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