الملك يسند للقجع رئاسة لجنة ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030

هبة بريس

تفضل الملك محمد السادس، بإسناد رئاسة اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، في إطار الترشيح المشترك المغرب – إسبانيا- البرتغال، لفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وفي ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإسناد رئاسة اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، في إطار الترشيح المشترك المغرب – إسبانيا- البرتغال، للسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وكان جلالة الملك، حفظه الله، قد أعلن في 14 مارس 2023، بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بكيغالي، والتي منحت لجلالته، عن قرار المغرب تقديم، بمعية إسبانيا والبرتغال، ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030.

وكان جلالة الملك، نصره الله، قد أكد، بهذه المناسبة : “وسيحمل هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، عنوانَ الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي. كما سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهداً على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والامكانات”.

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