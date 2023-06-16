ميدلت.. استنفار أمني إثر العثور على 7 جماجم وعظام بشرية

2023-06-16 / 16:50
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هبة بريس - ميدلت

بمنطقة تامدا نيزري بضواحي مركز أيت اوفلا بإقليم ميدلت، تم العثور صباح أمس الخميس على 07 جماجم وعظام بشرية .

واستفز العثور على هذه الجماجم والهياكل العظمية البشرية كل المصالح الأمنية باختلاف تلاوينها، مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، وأعوان السلطة، والأمن الوطني والشرطة العلمية والقوات المساعدة.

وأفادت مصادر محلية ل”هبة بريس”، أن الجماجم السبعة والعظام البشرية تم العثور عليها في مقبرة جماعية بعد معلومة توصلت بها مصالح الدرك الملكي بسرية ميدلت.

وافاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” بأنه بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، تم وضع الجماجم والعظام في أكياس، وتم إرسال عينات منها الى المختبر العلمي للدرك الملكي بالرباط للخبرة و تحديد الهويات.

في حين فتحت نفس النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، قصد الوصول إلى حقيقة هذه “الرفات” المكتشفة بهذه المنطقة.

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