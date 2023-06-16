ميدلت .. 12 جريحا في حادث انقلاب”بيكوب” بإملشيل
هبة بريس - ميدلت
أصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب سيارة من نوع بيكوب، صباح اليوم الجمعة 16 يونيو الجاري على مستوى منطقة املوان، بالجماعة الترابية إملشيل بالطريق الاقليمية رقم 706 الرابطة بين إملشيل و الريش بإقليم ميدلت .
وأفادت مصادر محلية ل”هبة بريس” ان الحادثة وقعت عندما كانت سيارة من نوع بيكوب .تقل 12 شخصا في إتجاه السوق الأسبوعي إملشيل قادمة من منطقة بوزمو.
هذا و استنفر الحادث السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم نقل ثلاثة جرحى الى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لخطورة اصابتهم، بينما تم نقل 09 حالات أخرى الى مستعجلات المستشفى الإقليمي لميدلت .
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10 تعليقات
السرعة المفرطة وعدم التركيز في السياقة والإنتباه مما يسبب خطر في حوادث السير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نتمنى الشفاء العاجل للمصابين بهذه الحادثة المؤلمة والمحزنة..
التهور وعدم التركيز في السياقة وعدم احترام قانون السير من مسببات حوادث السير اللهم لطفك وسترك بعبادك يآرب.
السائق هو من يتحمل مسؤوليته تجاه الركاب لهذا يجب عليه احترام قانون السير من أجل سلامة الركاب.
يجب على السائق ان يأخذ قسطا من الراحة حتى يواكب الطريق بسلام وامان..
يغامرون ويضحون بارواح الركاب وذالك بالسرعة المفرطة القاتلة والحمدلله على سلامة الآخرين والشفاء العاجل للمصابين يارب.
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ولا داعي للسرعة نحن في نتظارك يا أبي.
من ممسببا حوادث السير في هذه الطريق الرابطة بين امليشيل والريش هي عدم احترام علامات التشوير وعدم احترام قانون السير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعرف هذه الطريق حوادث السير بكثرة وذالك راجع إلى الحفر الموجودة بها والمسؤولية ترجع الى وزارة النقل واللجوستيك.
إن لم يتم اصلاحها فستعرف حوادت أكثر ما تتصورون وتصبح كارثة إنسانية لاتنسى..