ميدلت .. 12 جريحا في حادث انقلاب”بيكوب” بإملشيل

2023-06-16 / 15:35
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هبة بريس - ميدلت

أصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب سيارة من نوع بيكوب، صباح اليوم الجمعة 16 يونيو الجاري على مستوى منطقة املوان، بالجماعة الترابية إملشيل بالطريق الاقليمية رقم 706 الرابطة بين إملشيل و الريش بإقليم ميدلت .

وأفادت مصادر محلية ل”هبة بريس” ان الحادثة وقعت عندما كانت سيارة من نوع بيكوب .تقل 12 شخصا في إتجاه السوق الأسبوعي إملشيل قادمة من منطقة بوزمو.

هذا و استنفر الحادث السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم نقل ثلاثة جرحى الى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لخطورة اصابتهم، بينما تم نقل 09 حالات أخرى الى مستعجلات المستشفى الإقليمي لميدلت .

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