غليان و تمرد بمخيمات البوليساريو بعد اعتقال عدد من المعارضين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تعيش مخيمات البوليساريو على وقع غليان كبير و غير مسبوق وصل حد التمرد على من يصفون أنفسهم بقادة التنظيم، و ذلك بعدما أقدموا على اعتقال عدد من المعارضين.
و كان من بين المعتقلين المعروف بمواقفه المعارضة لقيادة البوليساريو هو سالم ماء العينين، الذي جرى اختطافه و اعتقاله من طرف مجهولين بزي عسكري تابعين لعصابة البوليساريو.
و مباشرة فور انتشار الخبر، تظاهر العشرات من المحتجزين بمخيمات تندوف خاصة أن هذا الاعتقال يأتي في ظل عدد من الاعتقالات التي قامت بها قوات البوليساريو لإخراس الأصوات المعارضة لسياستهم.
و على ما يبدو، لم تنفع الأموال الطائلة التي تعطيها عصابة العسكر الحاكم بقصر المرادية لنظرائهم بمخيمات تندوف، حيث انقلب السحر على الساحر و تحولت المخيمات لأشبه ما يكون بالقنبلة الموقوتة بسبب الغليان و التمرد الكبير.
ما رأيك؟
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تعليق واحد
هاد تيندوف مشكلة