أكادير : إيداع شخصين السجن بعد إغتصابهما لطفلة بشتوكة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أمر الوكيل العام للملك بإستئنافية أكادير، بإيداع شخصين وهما شابين في العشرينيات من العمر، السجن المحلي بمدينة أيت ملول، على خلفية متابعتهما في حالة إعتقال بتهمة هتك عرض طفلة .

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيهما متورطان في استدراج طفلةٍ تبلغ من العمر 12 سنة تتحدر من جماعة أيت عميرة إقليم اشتوكة ، وهتك عرضها واغتصابها.

المعطيات ذاتها، أكدت أن الإعتداء الجنسي تسبب في إصابة الطفلة بجروح بليغة على مستوى الفرج و الدبر، ما عجل بنقلها في وضعية حرجة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير قصد تلقـــي العِــلاجات الضرورية.

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