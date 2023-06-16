ضيحة بورزازات ... توقيف " مسؤول عسكري" يشتبه فيه باغتصاب إبنتيه
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أكادير : إيداع شخصين السجن بعد إغتصابهما لطفلة بشتوكة

2023-06-16 / 14:19
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

أمر الوكيل العام للملك بإستئنافية أكادير، بإيداع شخصين وهما شابين في العشرينيات من العمر، السجن المحلي بمدينة أيت ملول، على خلفية متابعتهما في حالة إعتقال بتهمة هتك عرض طفلة .

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيهما متورطان في استدراج طفلةٍ تبلغ من العمر 12 سنة تتحدر من جماعة أيت عميرة إقليم اشتوكة ، وهتك عرضها واغتصابها.

المعطيات ذاتها، أكدت أن الإعتداء الجنسي تسبب في إصابة الطفلة بجروح بليغة على مستوى الفرج و الدبر، ما عجل بنقلها في وضعية حرجة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير قصد تلقـــي العِــلاجات الضرورية.

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تعليق واحد

  1. امثال هذين الذئبين في صفة البشر اقل عقوبة في حقهما هو الإعدام فورا والصلب على عمود كهرباء في خميس ايت عميرة انتقاما لطفولتها المغتصبة ولمستقبلها المهدر ، وكذلك ليشعر ذووها ببعض السلوان وبرد بعض الاعتبار…واما من يعارض الإعدام في مثل هذه الحالة فهو يعيش بيننا بجسمه لكن عقله ومشاعره هناك في السويد والنرويج حيث حقوق الانسان مضمونة وحيث نادرا ما نجد مغتصبين للاطفال ….

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