من يحمي ساكنة سطات من قطعان الكلاب الضالة؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

من يحمي ساكنة مدينة سطات وزوارها من ظاهرة الكلاب الضالة؟ وما مآل منطوق الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، التي تهدف إلى التصدي للظاهرة ومعالجتها من خلال تبني مقاربة تروم إجراء عمليات التعقيم للحد من تكاثرها، وكذا اطلاق حملات تلقيح ضد داء السعار، بالاضافة إلى ترقيم هذه الكلاب قبل إعادتها إلى مكانها، وكذا مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات لإجراء هذه العمليات؟

أسئلة وأخرى، باتت حديث الناس في الشوارع والمجالس، تحمل في طياتها قلقا كبيرا في ظل صمت وتجاهل الجهات المعنية التي لم تكلف نفسها تفعيل ما تم ذكره، او على الأقل البحث عن طرق أخرى واستراتيجية بديلة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

فلا يكاد يخلو شارع أو حي سكني أو حديقة عمومية من تجمعات هنا وهناك لكلاب من مختلف الألون، تتناسل وتتنابح وتتسابق وتلهو فوق الأعشاب وبالقرب من المواطنين الباحثين عن لحظات لالتقاط أنفاسهم تحت ظل شجرة أو فوق كرسي مهترئ مابقي منه إلا أجزاء وقضبان حديدية ستبقى شاهدة على حجم التخريب..

وقد رصدت كاميرا هبة بريس بشكل يومي حجم تفاقم هذه الظاهرة المخيفة والمقلقة، التي خلفت ولا زالت، تخلف نوعا من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، في مشهد مرعب أصبح يهدد أمن وسلامة وسكينة ساكنة المدينة، فيما تعالت أصوات أخرى تحذر من شبح الأمراض التي يمكن أن تنقلها إليهم هذه الكلاب عندما تختلط ببعضها البعض لساعات طويلة وهو ما يجعل منها بيئة ملائمة لإنتشار الأمراض التي من السهل جدا أن تنتقل عدواها إلى العنصر البشري، حتى من دون الاحتكاك المباشر معها خاصة خلال فصل الصيف.

ظاهرة خطيرة، تتطلب تدخلا عاجلا من قبل السلطات الوصية وفي مقدمتها المصالح الصحية والبيطرية والهيئات المنتخبة بغرض تخليص ساكنة المدينة من خطر هذه الآفة ووضع حد نهائي لتحركاتها .

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