طنجة.. “والد الاخوة أبو زعيتر” يهدد الأطباء بمستشفى السرطان ب”الملك”

هبة بريس - الرباط

تفاجأ عدد من الأطباء والممرضين العاملين بمستشفى السرطان بمدينة طنجة ، أمس الخميس 15 يونيو ، باقدام والد بطل الفنون القتالية أبوبكر زعيتر على تهديدهم بتقديم شكوى ضدهم للملك محمد السادس بسبب عدم الاستجابة لمطلبه .

وبحسب مصادر متطابقة، فقد توجه والد الاخوة أبوزعيتر الى المؤسسة الاستشفائية ( مستشفى السرطان) بطنجة رفقة أحد أقاربه المصاب بالسرطان والمنحدر من ضواحي اقليم الحسيمة ، لاجراء فحوصات بواسطة “سكانير” حيث تم توجيهه من طرف الطاقم الطبي بضرورة اخضاع المريض لتحاليل من نوع (ANPATH) وفق البروتوكول المعمول به الأمر الذي لم يستصغه والد ابوزعيتر .

واضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر بدأ في الصراخ في وجه الطاقم الطبي والتمريضي معتبرا الأمر رفض لتلبية مطلبه ، متوعدا بتقديم شكوى للملك محمد السادس بهذا الخصوص .

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