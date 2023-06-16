روسيا تمنح مكافآت للقوات التي تدمر آليات غربية في أوكرانيا

2023-06-16 / 12:16
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن القوات الروسية، التي دمرت دبابات ليوبارد ألمانية الصنع وعربات مصفحة مقدمة من الولايات المتحدة وتستخدمها أوكرانيا، ستتلقى مكافآت إضافية.

وقالت الوزارة إن هذا جزء من برنامج مكافآت أوسع نطاقا حصل بموجبه أكثر من 10 آلاف جندي روسي على مكافآت فردية منذ بداية الحرب قبل نحو 16 شهرا.

وذكرت الوزارة أنه وفقا للتقارير الواردة من القادة الميدانيين الروس “يجري في الوقت الراهن صرف مخصصات لجنود القوات المسلحة الذين دمروا في أثناء العمليات العسكرية دبابات ليوبارد وعربات مصفحة أخرى مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى بحلف شمال الأطلسي”.

ومنح وزير الدفاع سيرغي شويغو يوم الأحد ميدالية “بطل روسيا الذهبي” للجنود الذين قالت موسكو إنهم دمروا دبابات ليوبارد ومركبات برادلي القتالية أمريكية الصنع التي تستخدمها أوكرانيا، التي بدأت هجوما مضادا طال انتظاره.

وقالت الوزارة إنه حتى 31 ماي، جرت مكافأة 10257 جنديا على تدمير 16001 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية والغربية.

وأضافت أن تدمير أي عربة مدرعة للعدو تعني مكافأة 50 ألف روبل (596 دولارا)، أما تدمير الدبابة فله مكافأة تعادل 100 ألف روبل.

وحصل الطيارون الحربيون والمسؤولون عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي على مكافأة 300 ألف روبل مقابل كل طائرة أو طائرة عامودية (هليكوبتر) أوكرانية دُمرت.

وحصل من دمر صواريخ توشكا-يو ومنظومة راجمة الصواريخ الأمريكية هيمارس على المبلغ نفسه.

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