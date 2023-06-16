طبيعة امتحان اللغة العربية بالعيون تغضب أساتذة التربية البدنية

هبة بريس_ الرباط

استنكرت جمعية مدرسيي التربية البدنية والرياضية بمدينة العيون المغربية، طبيعة نص الانطلاق لمادة اللغة العربية خلال الامتحانات الجهوية لدورة يونيو 2023 لنيل شهادة التعليم الثانوي الاعدادي، واصفة إياه بأنه يحمل صيغة استفزازية تجريحية لا ترقى للاهتمامات التربوية التي تسعى إليها المنظومة التربوية بالمملكة و بطريقة اقل ما يقال عنها مثيرة السخرية والاشمئزاز.

وأضافت الجمعية أن النص تناول اتهامات مجانية وغير بريئة تصور استاذ التربية البدنية والرياضية القديم” بالفظ والعسكري والمنفر بينما مجد النص بالصلب الاستاذ “الجديد” ببذلته الرياضية الحديثة وبأسلوبه العشوائي و الغير المنضبط للتوجهات التربوية والمذكرات المنظمة للعملية التعليمية التعلمية الخاصة بالمادة.

وسجل مكتب جمعية مدرسي المغربية البدنية والرياضية بالعيون من خلال بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخة منه، ( سجل) باستنكار كل هذه الخروقات التي تحط من قيمة استاذ التربية البدنية بصفة خاصة و الجسم التربوي بصفة عامة، وإذ يعبر عن استنكاره وتقديره لهذا الخروج عن النص، مطالبا الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على مجمل الظروف والملابسات المحيطة بإصدار هذا الحكم المستفز لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حماية لهيبة مدرس التربية البدنية والرياضية وصيانه لسمعة الاسرة التعليمية.

كما طالب المكتب المذكور، خلال هكذا امتحانات، تغليب منطق العدل ومصلحة الوطن والأجيال القادمة لحماية المدرسة العمومية المغربية وتثمين المجهودات والتضحيات التي تقدمها هذه الفئة على المستوى الفكري والبدني والتقني والاجتماعي في إطار السياسات التربوية المعتمدة بدل نمع خيار السخرية والاستهجان والمعاريات التربوية المتجاوزة.

وأضاف البلاغ، ان جمعية مدرسي التربية البدنية والرياضية بالعيون، تحتفظ لنفسها بجميع الإجراءات والتدابير في المتابعة القانونية والتربوية لكل من حولت له نفسه الحاق الضرر المعنوي او المادي بالجسم التربوي كما تدعو جميع التغابات التعليمية والمنظمات الحقوقية وفدرالية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ استنكار هذا الفعل المشين والمستمر والمغير المحسوب.

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