بنموسى يستقبل الرياضيين المنعم عليهم بالحج من الملك

2023-06-16 / 11:24
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هبة بريس

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، شكيب بنموسى، الخميس بالرباط، حفل استقبال على شرف 22 من الأبطال الرياضيين، منخرطي هذه المؤسسة، المنعم عليهم من طرف الملك محمد السادس بأداء مناسك الحج لموسم 1444 هـ.

وذكر بلاغ للوزارة، أن بنموسى أعرب في كلمة له بالمناسبة،عن ” عن امتنانه العظيم للالتفاتة المولوية السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، إذ أنعم جلالته، جريا على سنته الحميدة، على عدد من الأبطال الرياضيين بحج بيت الله الحرام لموسم 1444 هجرية”، مشيرا إلى أن ” هذه الالتفاتة المولوية الكريمة تترجم العناية الملكية بهذا الركن من أركان الإسلام، والاهتمام المولوي السامي بالأبطال الرياضيين وبالارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية، إضافة إلى كونها تأتي في سياق تألق الرياضة الوطنية والرياضيين المغاربة على المستوى القاري والدولي، من خلال عدد من الإنجازات والتتويجات التي تعد مصدر فخر واعتزاز”.

واستحضر الوزير، خلال هذا اللقاء، التوجيهات المولوية الواردة في رسالته السامية الموجهة يوم 02 يونيو المنصرم إلى وفد الحجاج المغاربة، وذلك من خلال التحلي بحسن الخلق، وتمثيل المغرب أحسن تمثيل، حيث سيكونون سفراء للمغرب ولحضارته العريقة وهويته القائمة على الانفتاح والتسامح.

واختتم الوزير كلمته، حسب البلاغ، بتجديد التهاني والدعاء الموصول بالسلامة، متمنيا للأبطال الرياضيين المنعم عليهم بأداء هذه الشعيرة الإسلامية، حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

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