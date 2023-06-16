” لا وقت للمزيفين”..جميلة البدوي تثير فضول متابعيها

نجلاء مزيان: هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية المقيمة بدولة الإمارات جميلة البدوي فضول متابعيها على إثر نشرها لتدوينة تتعلق بالعلاقات و الأشخاص المزيفين.

و نشرت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص القصيرة بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، صورة تتضمن عبارة “ربما لست مثالية.. لكنني على الأقل لست مزيفة”.

و أضافت جميلة البدوي في منشور آخر عبر ذات المنصة عبارة : “لا وقت للأشخاص المزيفين”.

هذا و قد تداول العديد من النشطاء و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، تدوينة البدوي مرجحين أنها تقطر الشمع على أحد أصدقائها.

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