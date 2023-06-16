المنصوري: “نعمل على تعزيز طبقة متوسطة بالعالم القروي تماشيا مع التوجيهات الملكية”

2023-06-16 / 11:36
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هناك عملا كبيرا يجري لتعزيز طبقة متوسطة بالعالم القروي تماشيا مع التوجيهات الملكية.

و في هذا الصدد، أفادت الوزيرة المنصوري على هامش إطلاق برامج تنموية تستهدف العالم القروي أن هذه البرامج التنموية تهدف إلى تقوية الروابط بين المناطق الحضرية والقروية و تقليص التفاوتات المجالية وتأطير المناطق القروية وتوفير الخدمات العمومية وتعزيز جاذبية المجالات القروية.

كما تهدف هاته البرامج، تضيف ذات الويرة، لضمان تنمية المناطق القروية المستدامة بمختلف جهات المملكة، وذلك لتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المستهدفة و استجابة لحاجيات المواطنات و المواطنين من أجل تعزيز طبقة متوسطة بالعالم القروي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

و أضافت المنصوري أنه و نظرا لطبيعتها المعقدة، تستلزم التنمية القروية تظافر الجهود والتشاور والتنسيق على نطاق واسع، أولا على مستوى الوزارة ثم مع باقي المتدخلين في الوسط القروي مع العمل على إرساء حكامة للشراكة والتعاقد لإنجاز المشاريع.

و شددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه و في إطار دعم ومواكبة تنمية المجالات القروية، تسهر الوزارة على بلورة البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة والذي يهدف أيضا إلى التخفيف من تأثير الهجرة القروية بالإضافة إلى تأطير الاستثمار العمومي المخصص لهذه المجالات لتشجيع الاستثمار و خلق فرص الشغل.

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