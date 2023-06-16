“المفروض أنا أطير”..حمادة هلال يعلق على إصابة لوسي بأذى من الجن بسبب “المداح 3”

2023-06-16 / 10:52
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القسم الفني: هبة بريس

صرحت الفنانة المصرية لوسي في وقت سابق، أنها تعرضت لوعكة صحية نقلت بسببها إلى المستشفى، وذلك على إثر مشاركتها بدور هند بنت الأحمر في مسلسل المداح الجزء الثالث، والذي عرض في الموسم الرمضاني السابق.

 وقالت لوسي: بعد ما قدمت شخصية هند بنت الأحمر في المداح الجزء الثالث دخلت المستشفى وحصلي مشاكل، والشخصية دي تعبتني وصابني أذى من أذاهم بس ميقدرش على القدرة الإ ربنا، والحمد لله بقيت كويسة”.

وبدوره علق الفنان حمادة هلال عن دخول الفنانة لوسي إلى المستشفى وإصابتها بأذى من الجن بعد مشاركتها في مسلسل المداح قائلا :”والله أنا معرفش إيه الموضوع ده، بس ده لو بسبب المداح المفروض أنا أطير، معرفش إيه الموضوع بس ألف سلامة عليها وأكيد مش بسبب المداح، وربنا يشفيها ويخليها لـ ابنها وهي أختنا الكبيرة وعزيزة على قلوبنا”.

و جدير بالذكر أن “المداح” عرف مشاركة كل من الفنان حمادة هلال،لوسي، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد رياض، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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