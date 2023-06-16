45 نزيلا بالسجن المحلي بالجديدة يجتازون امتحان السنة الثالثة إعدادي

أحمد مصباح – الجديدة

يجتاز 15031 مترشحة ومترشحا بإقليم الجديدة، على امتداد يومي الخميس والجمعة 15 – 16 يونيو الجاري، الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي، برسم دورة يونيو 2023، والذي يهم التعليم العام، المسار الدولي و3 مسارات مهنية، وهي: الحدادة المهنية، كهرباء البناء وإصلاح السيارات.

هذا، وكانت انطلاقة الامتحان في اول يوم من إجرائه، في حدود الساعة السادسة صباحا، من الطابق السفلي بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة؛ إذ تسلم رؤساء مراكز الامتحان البالغ عددها 46 مركزا، الأظرفة الخاصة بالمواضيع، حسب دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي، والتي همت، في أول يوم من اجتيازها (الخميس)، المواضيع الأدبية، وفي ثاني يوم (الجمعة)، المواد العلمية.

وقد ضمت مراكز الامتحان بتراب إقليم الجديدة، الموزعة بين المدارات الحضرية والقروية، مركزين للمترشحين الأحرار، أحدهما بالسجن المحلي بالجديدة، حيث يجتاز 45 نزيلا الامتحان الموحد الجهوي، و7 مراكز يستفيد فيها المترشحون ذوو الاحتياجات الخاصة، في إطار التربية الدامجة، من مواضيع مكيفة، حسب الحالة، ناهيك عن حالات يكون فيها المترشح مصطحبا، للحاجة والضرورة، بمرافق.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للجديدة، قد تعبأت بجميع مصالحها وأطرها؛ إذ عبأت طاقما إداريا وتربويا هاما لمواكبة هذا الاستحقاق؛ كما تكلفت، من أجل تخفيف أعباء التنقل عن المدراء، بإيصال مواضيع الامتحان إلى المؤسسات التعليمية بالوسط القروي.

إلى ذلك، وحرصا على اجتياز الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي، في ظروف جيدة، واستحضارا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني، ومواصلة لتفعيل آليات تأمين الإجراء، والتقيد بحكامة التقويم، وضمانا لموثوقية ومصداقية النتائج، وتكافؤ الفرص، فقد تم تشكيل لجنة إقليمية لليقظة والتتبع وزجر الغش، إلى جانب تعيين ملاحظين قارين في جميع مراكز الامتحان، ناهيك عن لجن محلية لليقظة والتتبع وزجر الغش.

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