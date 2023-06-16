البيضاء.. توقيف أب وابنه متورطين في ترويج المفرقعات والشهب النارية

2023-06-16 / 09:21
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس 15 يونيو الجاري، من توقيف شخصين من أسرة واحدة، وهما أب وابنه البالغين من العمر22 و63 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج 63.861 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول وهو في حالة تلبس بترويج مجموعة من الشهب النارية، قبل أن تسفر عملية أمنية عن توقيف والده وإجراء عملية تفتيش بمنزله بحي “حكم” بنفس المنطقة، أسفرت عن حجز 63.861 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، بعضها بالغة الخطورة وسبق استخدامها في تنفيذ اعتداءات جسدية خطيرة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.

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