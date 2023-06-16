طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-16 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تكون الأجواء حارة فوق السهول الداخلية الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، وأقصى الجنوب.

وستتشكل سحب منخفضة، وكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، والسهول الشمالية والوسطى، مع تكون خلايا ركامية ستعطي قطرات متفرقة فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، وشمال الأطلس الكبير، وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء صافية ومشمسة على العموم، بباقي المناطق.

وستسجل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 21 و28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 17 و21 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، بينما ستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا محسوسا.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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