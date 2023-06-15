مصطفى بيتاس

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

2023-06-15 / 23:01
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هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تم تعيين السيد محمد بنزرهوني، مديرا للموارد البشرية وتكوين الأطر.

وأضاف أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين السيد أمين إدريسي بلقسمي، مديرا للوكالة الحضرية لأكادير، في حين تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين السيد عادل الفقير، مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، تم تعيين السيد أحمد البواري، مديرا للري وإعداد المجال الفلاحي.

كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد محمد الغالي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.

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