دونالد ترامب

الوثائق السرية.. كم سنة سجن يمكن أن يواجه ترامب؟

2023-06-15 / 22:52
1
هبة بريس _ وكالات

يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، 37 تهمة جنائية، 31 منها بموجب قانون التجسس، على أساس احتفاظه بوثائق فيها أسرار تخص الدفاع الوطني، بعد مغادرته البيت الأبيض.

وتصل عقوبة التهمة الواحدة بالتجسس إلى 10 سنوات في السجن، وفق تقرير سابق لصحيفة “نيويورك تايمز”.

تلك القضايا، تُعد مؤشرا على الخطر القانوني الذي يمكن أن يواجهه ترامب، وفق وكالة أسوشيتد برس، التي قارنت بينه وبين قضية، عميل وكالة الأمن القومي الأميركية “أن أس إيه” هارولد مارتن.

مارتن توبع سنة 2016 بموجب قانون التجسس ذاته، حيث عُثر على وثائق بحوزته، بها معلومات سرية مسروقة، تضمنت أسماء ضباط مخابرات سريين.

الرجل اعترف بذنبه، لكن، ورغم ذلك، حكم عليه بالسجن تسعة أعوام، بينما ترامب لم يعترف بأي ذنب بخصوص التهم الموجهة إليه.

قالت الوكالة تعليقا على ذلك “كثيرون مثل مارتن الذين اعترفوا بالذنب ومسؤولية أفعالهم، تعرضوا رغم ذلك لعقوبات بالسجن لمدة سنوات”.

وقال مايكل زويباك، محامي الدفاع والمدعي العام السابق بوزارة العدل: “عندما يقررون متابعة قضية، فإن تلك رسالة مفادها أننا نأخذ هذه القضايا على محمل الجد” ثم تابع “دائمًا ما يسعون إلى سجن المذنب”.

ومن المستحيل تحديد المدة التي يمكن أن يواجهها الرئيس السابق في حالة إدانته، لأن قرارا كهذا يعود في النهاية لقاضي المحكمة.

ومن الصعب أيضا معرفة المدى الذي يمكن أن تلعب فيه العوامل الأخرى، بما في ذلك التعقيدات اللوجستية والسياسية لسجن رئيس سابق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة إسبانية: حكيمي على رأس اهتمامات نادي ريال مدريد

صحيفة إسبانية: حكيمي على رأس اهتمامات نادي ريال مدريد

2023-06-16 / 10:35
Photo of منظمة الصحة: استعدوا لمرض “أشد فتكا” من كوفيد-19

منظمة الصحة: استعدوا لمرض “أشد فتكا” من كوفيد-19

2023-06-16 / 10:07
Photo of فرنسا تخصص نصف مليار يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي

فرنسا تخصص نصف مليار يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي

2023-06-16 / 09:31
Photo of تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في تاريخ الولايات المتحدة-

تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في تاريخ الولايات المتحدة-

2023-06-15 / 23:28
Photo of مجموعة من الهاكرز تهدد بنوك الاتحاد الأوروبي

مجموعة من الهاكرز تهدد بنوك الاتحاد الأوروبي

2023-06-15 / 21:10
Photo of العثور على جثث متفحمة لثلاثة بريطانيين بعد حريق الزورق السياحي بمصر

العثور على جثث متفحمة لثلاثة بريطانيين بعد حريق الزورق…

2023-06-15 / 20:07
Photo of جريمة بشعة في مصر.. طبيب يقت.ل زميله ويدفنه في عيادته

جريمة بشعة في مصر.. طبيب يقت.ل زميله ويدفنه في…

2023-06-15 / 17:22
Photo of تقرير: “تيك تيك” أصبح البديل الأبرز لمتابعة الأخبار

تقرير: “تيك تيك” أصبح البديل الأبرز لمتابعة الأخبار

2023-06-15 / 16:20
Photo of فرنسا.. نقل منفذ حادثة الطعن في آنسي إلى مصحة عقلية

فرنسا.. نقل منفذ حادثة الطعن في آنسي إلى مصحة…

2023-06-15 / 10:47
Photo of عمدة ميامي يقدم ترشحه للرئاسة الأمريكية 2024

عمدة ميامي يقدم ترشحه للرئاسة الأمريكية 2024

2023-06-15 / 09:49

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق