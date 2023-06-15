تازة .. السجن النافذ لسيدة بتهمة الاتجار في البشر

ع محياوي _ هبة بريس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئاف بمدينة تازة في حق سيدتين ، السيدة الأولى سنتين سجنا نافذا ، بتهمة جناية الاتجار في البشر، و غرامة مالية قدرها 30000 الف درهم و تعويض مدني قدره 100000 درهم ،و براءة المتهمة الثانية من جنحة اصدار شيك بدون رصيد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2019، عندما استغلت المتهمة الأولى فقر و هشاشة المتهمة الثانية و استدرجتها من أجل مرافقتها إلى دولة الامارات، قصد الاشتغال عندها كمربية لاطفالها و العناية بهم ،مقابل اجرة شهرية في حدود 2500درهم ترسلها لوالدتها على رأس كل شهر.

و قبل الذهاب الى دولة الامارات، طلبت منها فتح حساب بنكي مع تحصلها على دفتر الشيكات ،و باتفاق مع إحدى مستخدمات البنك احتالتا على الخادمة قصد توقيع 4 شيكات بمبلغ 100000 درهم في كل شيك..

و عند وصولهم الى دولة الامارات ، بدأت تسوقها في مجال الدعارة الراقية ،و تجني وراء ذلك مبالغ مالية على حساب جسدها و شرفها ، حيث تعرضت للاغتصاب في بيتها.

و عندما كانت الفتاة الخادمة تحاول الفرار كات تهددها بدفع الشيكات و الزج بها في السجون.

هذا و عند عودة الفتاة الخادمة إلى أهلها بمدينة تازة فوجئت بشكاية في مواجتها باصدار شيك بدون مؤونة،حيث بعد انجاز المسطرة و احالتها على الوكيل العام ،قرر هذا الأخير إحالة الملف على قاضي التحقيق ،و بعد الاستنطاق الابتدائي و التفصيلي و الاستماع الى الشهود و تفريغ الاقراص المدمجة و الانصات الى المكالمات و جمع الادلة ،تبين له بان هناك دلائل كافية من اجل الأمر بالمتابعة من اجل جناية الاتجار بالبشر حسب الفصل 448.1 من القانون

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