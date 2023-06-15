المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بجنوب إفريقيا

2023-06-15 / 21:41
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هبة بريس

أجرى المنتخب الوطني اليوم الخميس 15 يونيو أول حصة تدريبية بمدينة جوهانسبورغ، تحسبا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب جنوب إفريقيا برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها كوت ديفوار بداية السنة المقبلة

وشارك في هذه الحصة التدريبية التي أقيمت بملعب ستوروك بارك ، التابع لجامعة ويتس، جميع اللاعبين المنادى عليهم، وركز وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم على إزالة العياء بعد الرحلة الطويلة التي قامت بها النخبة الوطنية من المغرب إلى جنوب إفريقيا عبر رحلة جوية مباشرة امتدت لحوالي 9 و30 دقيقة.

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‫5 تعليقات

  3. الله الوطن الملك شعارنا معكم الله معكم اين ماكنتم ووطنكم يدعون لكم وملكنا مدعمكم الاول حفضها الله لنا ونصره وابعد عنه الحاقدين وانشاالله منصورين

  4. وفقك الله ورعاك يا رب العالمين السيد وليد الركراكي وحفض الله اابطالك الاسود اعانكم الله ببركاته انشاالله

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