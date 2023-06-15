والد الراضي : “عمر الراضي” في زنزانة سجناء الحق العام

هبة بريس _ الرباط

كشف إدريس الراضي، والد الصحافي المعتقل، عمر الراضي، نقل إدارة سجن “تيفلت2” عمر من زنزانته الانفرادية إلى زنزانة سجناء الحق العام.

وقال والد عمر الراضي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن إدارة سجن “تيفلت 2″، وضعت عمر في زنزانة مع عشرة سجناء الحق العام، مشيرا إلى أنه “يقضي نهاره واقفاً ويبحث عن مكان ينام فيه ليلاً”.

و نفت إدارة السجن سابقا منعها عمر الراضي من القراءة والكتابة، ووضعه في عزلة، مؤكدة أن إيواءه بغرفة انفرادية جاء بطلب منه.

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