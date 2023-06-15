شاعر : مواجهة جنوب أفريقيا مهمة بالنسبة لنا.. وعلينا أن نظهر قوتنا لتحقيق الفوز

2023-06-15 / 20:31
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هبة بريس : رياضة

أكد الدولي المغربي إلياس شاعر، متوسط ميدان كوينز بارك رينجرز الإنجليزي أهمية مواجهة جنوب أفريقيا، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2024.

وقال شاعر في تصريح للموقع الرسمي للجامعة :”هي مباراة مهمة بالنسبة لنا بعد التعادل أمام الرأس الأخضر في المباراة السابقة”.

وأضاف :”علينا أن نظهر بوجه أفضل لتحقيق الفوز وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وعلينا أيضا أن نظهر أن المنتخب المغربي ليس من السهل الإطاحة به”.

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