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العثور على جثث متفحمة لثلاثة بريطانيين بعد حريق الزورق السياحي بمصر

2023-06-15 / 20:07
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هبة بريس _ وكالات

عثرت السلطات المصرية، الخميس، على جثث ثلاثة بريطانيين مفقودين متفحمة داخل زورق سياحي بمرسى علم، جنوب البحر الأحمر بعد خمسة أيام من نشوب حريق في الزورق، وذلك بعد قطره من منطقة الحادث إلى الشاطئ.

وقررت النيابة العامة نقل الأشلاء داخل ثلاثة أكياس لمشرحة مستشفى الغردقة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة وإجراء تحليل الحمض النووي لمعرفة هويتها وبياناتها.

والمفقودون الثلاثة هم سيدة ورجلان كانوا داخل غرفهم لحظة اشتعال الحريق في الزورق “هوريكان”، الذي كان يقل 15 راكبا إنكليزيا وطاقما من عشرة أفراد، بالإضافة إلى اثنين من المرشدين

وأنقذت السلطات 12 سائحا وطاقم الزورق والمرشديْن.

وأظهر الفحص المبدئي أن سبب الحادث هو ماس كهربي في غرفة المحركات، وانتقلت النيابة العامة للفحص والتحقيق.

كان الزورق يمر قبالة شعاب الفينستون المرجانية قرب مرسى علم، في جنوب شرق مصر، عندما شب الحريق.

وتحظى منتجعات البحر الأحمر في مصر بإقبال من السياح بسبب شواطئها والغوص.

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