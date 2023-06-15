إحباط محاولة تهريب حوالي 15 ألف قرص طبي مخدر بالناظور

2023-06-15 / 19:32
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز بني انصار بالناظور، زوال اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب 14.970 قرص طبي مخدر على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وذكر مصدر أمني أن عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة، مخبأة بعناية داخل إحدى عجلات هذه السيارة، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائقها المغربي البالغ من العمر 50 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع السائق المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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