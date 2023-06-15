تاوريرت .. إندلاع حريق بحافلة لنقل المسافرين
هبة بريس _ وجدة
شب حريق بعد زوال اليوم الخميس 15 يونيو الجاري بحافلة لنقل المسافرين، بمنطقة الشفيرات ما بين تاوريرت والعيون الشرقية مخلفة إصابة السائق ومساعده بجروح طفيفة، فيما لم يصب الركاب 18 بأية إصابات.
وحسب مصدر مطلع، فالحافلة كانت قادمة من مدينة فاس في اتجاه مدينة وجدة وعند وصولها لمنطقة الشفيرات مابين مدينتي تاوريرت والعيون الشرقية شب حريق بأحد العجلات الخلفية للحافلة، حيث فطن لها السائق ليخلي الركاب 18 دون تسجيل إصابات في صفوفهم، حيث اتت النيران على الحافلة بأكملها.
وفور علمها بالخبر، حلت مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي حيث تمكنوا من إخماد النيران المشتعلة، وفتح تحقيق لمعرفة الحيثيات والملابسات، كما تم نقل الركاب بحافلة أخرى لإستكمال الطريق الى مدينة وجدة
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3 تعليقات
نتمنى الشفاء العاجل للمصابين بهذا الحدث الؤلم والمحزن ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنها الحالة الهيكلية والميكانيكية هي المسبب الرئيسي في اشتعال النيران على الحافلة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هناك العديد من الحافلات لازالوا يشتغلون وللأسف الشديد يغامرون ويضحون بالمسافرين ولا أحد يحرك ساكنا فكيف يعقل حافلة الركاب لها اكثر من40 سنة وحسبنا آلله ونعم الوكيل