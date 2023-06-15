تاوريرت .. إندلاع حريق بحافلة لنقل المسافرين

هبة بريس _ وجدة

شب حريق بعد زوال اليوم الخميس 15 يونيو الجاري بحافلة لنقل المسافرين، بمنطقة الشفيرات ما بين تاوريرت والعيون الشرقية مخلفة إصابة السائق ومساعده بجروح طفيفة، فيما لم يصب الركاب 18 بأية إصابات.

وحسب مصدر مطلع، فالحافلة كانت قادمة من مدينة فاس في اتجاه مدينة وجدة وعند وصولها لمنطقة الشفيرات مابين مدينتي تاوريرت والعيون الشرقية شب حريق بأحد العجلات الخلفية للحافلة، حيث فطن لها السائق ليخلي الركاب 18 دون تسجيل إصابات في صفوفهم، حيث اتت النيران على الحافلة بأكملها.

وفور علمها بالخبر، حلت مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي حيث تمكنوا من إخماد النيران المشتعلة، وفتح تحقيق لمعرفة الحيثيات والملابسات، كما تم نقل الركاب بحافلة أخرى لإستكمال الطريق الى مدينة وجدة

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