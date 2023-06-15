مكناس.. إيقاف 4 أشخاص متورطين في سرقة المنازل

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 15 يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و39 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات من داخل المنازل.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقات باستعمال مفاتيح مزورة من داخل محلات سكنية، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هويتي المشتبه فيهما الرئيسيين وتوقيفهما وهما متلبسين بارتكاب عملية للسرقة باستعمال الكسر من داخل أحد المنازل.

وقد قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذا النشاط الإجرامي، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل واحد منهما من العثور بحوزته على معدات لكسر وفتح الأقفال وكمية كبيرة من متحصلات عمليات السرقة المذكورة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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